Київ шукає стартапи для розвитку міста

За результатами конкурсу найкращі команди отримають можливість пілотного впровадження своїх проєктів у Києві вже до кінця року

Фонд підтримки інновацій Social Investment Fund за підтримки Київської міської ради оголосив набір команд на безкоштовну онлайн-програму City Boost із підприємництва для стартапів, метою яких буде благоустрій та розвиток міста. Про це повідомила сьогодні депутатка Київської міської ради, заступниця голови Постійної комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг Ксенія Семенова. Ініціативу підтримав заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

За словами Семенової, найкращі команди отримають можливість пілотного впровадження своїх проєктів у Києві вже до кінця року. Команда-переможець додатково отримає 50 тис. грн на розвиток стартапу.

«Програма триватиме три місяці в онлайн-форматі та буде складатися з чотирьох інтенсивів: буткемпів і роботи над проєктами під менторством експертів з бізнесу та органів місцевої влади. Після третього буткемпу відбудеться попередній відбір проєктів. Стартапи, які пройдуть відбір, працюватимуть із індивідуальними менторами до фіналу, який відбудеться офлайн у Києві у середині вересня», – наголосила депутатка.

За словами Володимира Бондаренка, підтримка міських інновацій та сучасних сервісів допоможе осучаснити та вдосконалити місто.

«Учасниками можуть стати стартапи, які працюють у сферах екології, розумного споживання, здорового способу життя, міської мобільності, нерухомості, культурної спадщини та прозорості влади. Безперечно, розвиток цих галузей є важливим чинником функціонування сучасного розвинутого міста. Саме тому міська влада підтримує подібні ініціативи та проєкти», – підкреслив Бондаренко.

Участь у конкурсі можуть брати команди з усієї України. Головне – можливість інтенсивно працювати над ідеєю у липні-вересні, готовність та спроможність реалізувати проєкт після завершення програми. Також є певні вимоги до стартапів: у складі команди повинно бути від двох до чотирьох людей. Розробка стартапу має бути на початковому етапі, а його тематика пов’язана із розвитком міста. Також важливим критерієм є можливість технічної реалізації прототипу протягом трьох місяців, готовність команди реалізувати та втілити проєкт у життя після завершення програми.

Розклад програми:

липень – три навчальні онлайн-інтенсиви (буткемпи), присвячені дизайн-мисленню, валідації ідеї, створенню MVP, роботі з клієнтами, фінансовим і юридичним питанням тощо;

кінець липня – відбір 10 фіналістів, які до фіналу працюватимуть із індивідуальними менторами;

серпень – менторські сесії від експертів бізнесу та міської влади;

середина вересня – фінальний пітч, визначення переможців;

вересень-грудень – пілотування проєктів у Києві.

Реєстрація стартапів триватиме до 18 червня на офіційному сайті проєкту: piar.me/cityboostkyiv. До 25 червня буде оголошено результати відбору.

Організатором проєкту став Фонд підтримки інновацій Social Investment Fund. Партнери проєкту – стартап-інкубатор YEP, незалежний журналістський бізнес-портал mind.ua.