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    Київщина не послаблює карантин: дитсадки і транспорт під забороною

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    Карантин на Київщині найближчим часом послаблено не буде - Київщина не послаблює карантин: дитсадки і транспорт під забороною
    Карантин на Київщині найближчим часом послаблено не буде

    Під забороною залишаються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, у тому числі між населеними пунктами області

    У Київській області зберігається заборона на регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, у тому числі між населеними пунктами області.

    Про це на брифінгу поінформував тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

    «Повертаючись до теми продовження карантину в Київській області... Поки зберігається заборона на регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, у тому числі між населеними пунктами області. Це означає, що ще зарано відкривати дитячі садочки та інші навчальні заклади, кінотеатри, розважальні центри, спортзали та інші місця з великою скупченістю людей у приміщеннях», - сказав Володін.

    Також, за його словами, зберігається масочний режим у громадських місцях та інші карантинні правила.

    Він нагадав, що у Київській області через несприятливу протиепідемічну ситуацію поки не будуть приймати рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів.

    Так, він зазначив, що у Київській області маємо наступні показники: Інцидентність - 14 осіб на 100 тис. населення (потрібно менше 12-ти), Завантаженість ліжок - 8,9 % (потрібно менше ніж 50%), Середня кількість ПЛР-тестувань - 19,2 на 100 тис. населення (потрібно понад 12 на 100 тис.).

    «Через те, що один із необхідних чинників (а саме – інцидентність) перевищує встановлений показник, регіональна комісія з ТЕБ та НС не має права прийняти рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів», - сказав він.

    Зазначимо, що під Києвом у пансіонаті для літніх людей стався спалах коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    Як повідомлялося, станом на ранок 22 травня, у Києві підтверджено 2522 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 47 осіб. 

    Станом на 9:00 22 травня в Україні підтверджено 20 148 випадків Covid-19, з них 6 585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 442 випадків.

     Читайте також: Медики знову страйкують. Цього разу «запалала» Біла Церква


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