Київщина не послаблює карантин: дитсадки і транспорт під забороною



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Карантин на Київщині найближчим часом послаблено не буде

Під забороною залишаються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, у тому числі між населеними пунктами області

У Київській області зберігається заборона на регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, у тому числі між населеними пунктами області.

Про це на брифінгу поінформував тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

«Повертаючись до теми продовження карантину в Київській області... Поки зберігається заборона на регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, у тому числі між населеними пунктами області. Це означає, що ще зарано відкривати дитячі садочки та інші навчальні заклади, кінотеатри, розважальні центри, спортзали та інші місця з великою скупченістю людей у приміщеннях», - сказав Володін.

Також, за його словами, зберігається масочний режим у громадських місцях та інші карантинні правила.

Він нагадав, що у Київській області через несприятливу протиепідемічну ситуацію поки не будуть приймати рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів.

Так, він зазначив, що у Київській області маємо наступні показники: Інцидентність - 14 осіб на 100 тис. населення (потрібно менше 12-ти), Завантаженість ліжок - 8,9 % (потрібно менше ніж 50%), Середня кількість ПЛР-тестувань - 19,2 на 100 тис. населення (потрібно понад 12 на 100 тис.).

«Через те, що один із необхідних чинників (а саме – інцидентність) перевищує встановлений показник, регіональна комісія з ТЕБ та НС не має права прийняти рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів», - сказав він. Зазначимо, що під Києвом у пансіонаті для літніх людей стався спалах коронавірусу.

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Як повідомлялося, станом на ранок 22 травня, у Києві підтверджено 2522 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 47 осіб. Станом на 9:00 22 травня в Україні підтверджено 20 148 випадків Covid-19, з них 6 585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 442 випадків.