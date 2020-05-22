Під Києвом у пансіонаті для літніх людей спалах коронавірусу



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Офіс омбудсмена провів моніторинг пансіонату на Київщині, де виявили хворих

У приватному пансіонаті для осіб похилого віку в селі Зазим'я, що на Київщині, зафіксовано спалах коронавірусної інфекції.

Наразі хворобу підтвердили у вісьмох осіб, повідомляє Офіс омбудсмена України.

«Станом на 22 травня в закладі перебувають 19 підопічних та 4 осіб з персоналу, підтверджено 8 випадків інфекційного захворювання. Пансіонат закритий для відвідувачів. Протягом 36 діб персонал беззмінно працює в умовах ізоляції», - йдеться у повідомленні.

Як повідомив адміністратор закладу Богдан Даниленко, «пансіонат потребує допомоги від державних органів влади щодо отримання чіткого алгоритму дій в зазначеній ситуації».

Так, медичними масками та дезінфікуючими засобами пансіонат забезпечений, однак відсутні ізоляційні костюми для персоналу.

«За словами директора закладу, з початку спалаху інфекції пансіонатом було придбано швидкі тести, які проводилися тричі з усіма підопічними і персоналом, двічі бралися аналізи у 3 осіб медичними працівниками», - зазначено в повідомленні. Як повідомили в Офісі омбудсмена, за результатами дистанційного моніторингу ситуації буде скеровано лист до Київської обласної державної адміністрації.

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Як повідомлялося, станом на ранок 22 травня, у Києві підтверджено 2522 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 47 осіб.

21 травня мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції повідомив про наступний етап послаблення обмежень у столиці.

Але, як свідчать дані МОЗ, Київ та столична область не готові перейти до другого етапу виходу з карантину.

22 травня Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці розпочати запровадження другого етапу послаблення обмежень із 23 травня.