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    Під Києвом у пансіонаті для літніх людей спалах коронавірусу

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    Під Києвом у пансіонаті для літніх людей спалах коронавірусу

    Офіс омбудсмена провів моніторинг пансіонату на Київщині, де виявили хворих

    У приватному пансіонаті для осіб похилого віку в селі Зазим'я, що на Київщині, зафіксовано спалах коронавірусної інфекції.

    Наразі хворобу підтвердили у вісьмох осіб, повідомляє Офіс омбудсмена України.

    «Станом на 22 травня в закладі перебувають 19 підопічних та 4 осіб з персоналу, підтверджено 8 випадків інфекційного захворювання. Пансіонат закритий для відвідувачів. Протягом 36 діб персонал беззмінно працює в умовах ізоляції», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомив адміністратор закладу Богдан Даниленко, «пансіонат потребує допомоги від державних органів влади щодо отримання чіткого алгоритму дій в зазначеній ситуації».

    Так, медичними масками та дезінфікуючими засобами пансіонат забезпечений, однак відсутні ізоляційні костюми для персоналу.

    «За словами директора закладу, з початку спалаху інфекції пансіонатом було придбано швидкі тести, які проводилися тричі з усіма підопічними і персоналом, двічі бралися аналізи у 3 осіб медичними працівниками», - зазначено в повідомленні.

    Як повідомили в Офісі омбудсмена, за результатами дистанційного моніторингу ситуації буде скеровано лист до Київської обласної державної адміністрації.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    Як повідомлялося, станом на ранок 22 травня, у Києві підтверджено 2522 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 47 осіб. 

    21 травня мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції повідомив про наступний етап послаблення обмежень у столиці.

    Але, як свідчать дані МОЗ, Київ та столична область не готові перейти до другого етапу виходу з карантину.

    22 травня Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці розпочати запровадження другого етапу послаблення обмежень із 23 травня.


     

    Київ Київщина хвороби карантин коронавірус
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