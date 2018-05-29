Київська влада нарешті взялася за напівзруйновану садибу Мурашка

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Садиба Мурашка є памʼяткою історії та архітектури

Створено комісію з обстеження стану будівлі

Для вирішення проблемних питань щодо першочергових протиаварійних робіт приміщень садиби художника Олександра Мурашка на вул. Мала Житомирська, 12 (А, Б) та 14 (А, Б) утворено комісію з обстеження стану жилих будівель цієї садиби. Очолив комісію заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Резніков. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Садиба Мурашка є памʼяткою історії та архітектури місцевого (будівлі №№ 12-А та 12-Б) і національного значення (будівлі №№ 14-А та № 14-Б).

За висновками ТОВ «Науково-технічний центр експертизи нерухомості», приміщення на вул. Мала Житомирська, 12-А непридатна до експлуатації через аварійне обвалення покрівлі в окремих місцях, перекриттів, тріщини в стінових конструкціях, численні тріщини в підлозі, зношені інженерні комунікації, часткове обрушення кладки балконів.

За інформацією Шевченківської районної державної адміністрації, наразі там зареєстровано два мешканці. Для їхнього переселення необхідний акт обстеження стану будівель із висновками щодо їх відповідності санітарним та технічним вимогам, який складає спеціальна комісія. Зробити це мають до 15 червня.

Нагадаємо, у серпні 2017 року в аварійній садибі Мурашка обвалилася частина балкону.

Раніше київська влада пообіцяла відреставрувати напівзруйновану садибу художника Мурашка за 4,8 млн грн, а потім відкрити в ній музей, галерею або художню школу.

У будівлі планують відремонтувати дах, демонтувати балкони, дерев'яні балкові перекриття і перегородки, а також посилити дверні та віконні прорізи.

Садиба Мурашка на вулиці Малій Житомирській зараз знаходиться в напівзруйнованому стані. У 2015 році суд повернув її місту після того, як власник не виконав зобов'язання з реставрації. Будинок має статус об'єкту культурної спадщини.