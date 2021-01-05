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    Київське метро на Різдво працюватиме з обмеженнями

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    7 січня можливе тимчасове закриття&nbsp;станції &laquo;Золоті ворота&raquo; на вхід - Київське метро на Різдво працюватиме з обмеженнями
    7 січня можливе тимчасове закриття станції «Золоті ворота» на вхід
    Фото з відкритих джерел

    Вводиться особливий режим роботи метро у святкові дні

    7 січня, під час святкування Різдва Христового за юліанським календарем, київське метро працюватиме в особливому режимі.

    Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Так, на станції «Золоті ворота» 7 січня можливе короткочасне закриття на вхід, щоб усі охочі могли дістатися ялинки на Софійській площі. У цей час всі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі.

    Також можливе обмеження входу на станціях:

    • «Хрещатик»,
    • «Контрактова площа»,
    • «Поштова площа»,
    • «Майдан Незалежності».

    Такі заходи передбачені для уникнення тисняви на платформах і в вестибюлях станцій.

    Нагадаємо, Новий 2021 рік у столичному метро зустрів 741 пасажир.

    До слова, 77% українців святкують Різдво 7 січня. Згідно з даними дослідження, 15% сказали, що відзначають це свято двічі, як за юліанським календарем (7 січня), так і за григоріанським (25 грудня), і лише 3% відзначають Різдво тільки 25 грудня.

    Теги: Київ метро новорічні свята
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