Київське метро на Різдво працюватиме з обмеженнями
Вводиться особливий режим роботи метро у святкові дні
7 січня, під час святкування Різдва Христового за юліанським календарем, київське метро працюватиме в особливому режимі.
Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».
Так, на станції «Золоті ворота» 7 січня можливе короткочасне закриття на вхід, щоб усі охочі могли дістатися ялинки на Софійській площі. У цей час всі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі.
Також можливе обмеження входу на станціях:
- «Хрещатик»,
- «Контрактова площа»,
- «Поштова площа»,
- «Майдан Незалежності».
Такі заходи передбачені для уникнення тисняви на платформах і в вестибюлях станцій.
Нагадаємо, Новий 2021 рік у столичному метро зустрів 741 пасажир.
До слова, 77% українців святкують Різдво 7 січня. Згідно з даними дослідження, 15% сказали, що відзначають це свято двічі, як за юліанським календарем (7 січня), так і за григоріанським (25 грудня), і лише 3% відзначають Різдво тільки 25 грудня.