На станції столичного метро встановили годинники, які рахують час до прибуття поїзда

Станції «Контрактова площа» зазнала оновлення

У Києві на станції метро «Контрактова площа» встановлено новий годинник, який рахуватиме час до приїзду поїзда. Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену на своїй сторінці у Facebook.

«Проєкт реалізувало ТОВ «Транс-медіа». Інтегрований компанією програмно-апаратний комплекс у реальному часі здійснює розрахунок відстані та показує відлік», – ідеться в повідомленні.

Інформація про те, скільки залишилося чекати до посадки у вагон, відображатиметься із заданою періодичністю на високоякісних дисплеях. На кожній станції таких буде щонайменше 12. Монтаж проведуть протягом 2021 року.

Як повідомили у Київському метрополітені, система буде підключена до єдиної цифрової мережі, а дані оперативно оновлюватимуться. «Крім того, на екранах буде відображатися поточний час, дата погода та інша цікава інформація. Ми хочемо зробити перебування пасажирів у метрополітені більш комфортним», - розповідає директор ТОВ «Транс-медіа» Олег Хаврук.

Зазначається, що розробку та запуск системи компанія реалізувала без залучення коштів бюджету та метрополітену. «Побажання такої послуги висловили 10 тис. киян, підписавши петицію. І ми знайшли партнерські можливості її впровадити, – підсумовує начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

Нагадаємо також, що сьогодні з 31 на 1 січня час роботи підземки продовжено на дві години.