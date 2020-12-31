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    На станції столичного метро встановили годинники, які рахують час до прибуття поїзда

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    На станції столичного метро встановили нові годинники - На станції столичного метро встановили годинники, які рахують час до прибуття поїзда
    На станції столичного метро встановили нові годинники
    Фото: Facebook Киїського метрополітену

    Станції «Контрактова площа» зазнала оновлення

    У Києві на станції метро «Контрактова площа» встановлено новий годинник, який рахуватиме час до приїзду поїзда. Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену на своїй сторінці у Facebook.

    «Проєкт реалізувало ТОВ «Транс-медіа». Інтегрований компанією програмно-апаратний комплекс у реальному часі здійснює розрахунок відстані та показує відлік», – ідеться в повідомленні.

    Інформація про те, скільки залишилося чекати до посадки у вагон, відображатиметься із заданою періодичністю на високоякісних дисплеях. На кожній станції таких буде щонайменше 12. Монтаж проведуть протягом 2021 року.

    Як повідомили у Київському метрополітені, система буде підключена до єдиної цифрової мережі, а дані оперативно оновлюватимуться. «Крім того, на екранах буде відображатися поточний час, дата погода та інша цікава інформація. Ми хочемо зробити перебування пасажирів у метрополітені більш комфортним», - розповідає директор ТОВ «Транс-медіа» Олег Хаврук.

    Зазначається, що розробку та запуск системи компанія реалізувала без залучення коштів бюджету та метрополітену. «Побажання такої послуги висловили 10 тис. киян, підписавши петицію. І ми знайшли партнерські можливості її впровадити, – підсумовує начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

    Нагадаємо також, що сьогодні з 31 на 1 січня час роботи підземки продовжено на дві години.

    Теги: Київ метро «Киевский метрополитен»
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