  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стало відомо, скільки українців святкують два Різдва: 25 грудня і 7 січня

    • Розсилка
    Найбільше тих, хто святкує Різдво у дві дати, або ж за новим стилем &ndash; у західних регіонах та у Києві - Стало відомо, скільки українців святкують два Різдва: 25 грудня і 7 січня
    Найбільше тих, хто святкує Різдво у дві дати, або ж за новим стилем – у західних регіонах та у Києві

    На сьогодні лише 15% опитаних українців відзначає Різдво 25 грудня і 7 січня, а 3% – лише за григоріанським календарем

    77% опитаних українців зазначили, що святкують Різдво 7 січня. Такі дані дослідження оприлюднила соціологічна група «Рейтинг».

    Згідно з даними дослідження, 15% сказали, що відзначають це свято двічі, як за юліанським календарем (7 січня), так і за григоріанським (25 грудня) і лише 3% відзначають Різдво тільки 25 грудня.

    Соціологи інформують, що 5% опитаних взагалі Різдво не святкують.

    «Найбільше тих, хто святкує Різдво у дві дати, або ж за новим стилем – у західних регіонах та у Києві», ─ йдеться у дослідженні.

    Що ж до того, яке  серед новорічних свят є найулюбленішим, то:

    • 56% респондентів зазначили, що найулюбленішим для них є Різдво,
    • 28% сказали, що це Новий рік,
    • 6% – День Святого Миколая,
    • 3% – Старий Новий Рік.

    Дві третини опитаних зазначили, що вірять в Святого Миколая, 35% – не вірять.

    В Діда Мороза вірять менше – 31%, не вірять – 65%.

    За останній рік зросла кількість тих, хто вірить в Святого Миколая, натомість кількість тих, хто вірить в Діда Мороза не змінилась.

    Вподобання щодо новорічного персонажа та улюбленого свята мають чіткі регіональні залежності: найбільше тих, хто вірить в святого Миколая та вважає найулюбленішим святом Різдво на Заході, натомість відносно більше вірять в Діда Мороза та вважають улюбленим святом Новий Рік – на Півдні та Сході.

    Соціологи наголошують, що попри це навіть в південно-східних областях все одно переважає кількість тих, хто вірить в Святого Миколая, а Різдво є найулюбленішим святом поряд з Новим роком.

    Теги: соцопитування свята рейтинг Різдвяні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies