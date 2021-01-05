Стало відомо, скільки українців святкують два Різдва: 25 грудня і 7 січня

Найбільше тих, хто святкує Різдво у дві дати, або ж за новим стилем – у західних регіонах та у Києві

На сьогодні лише 15% опитаних українців відзначає Різдво 25 грудня і 7 січня, а 3% – лише за григоріанським календарем

77% опитаних українців зазначили, що святкують Різдво 7 січня. Такі дані дослідження оприлюднила соціологічна група «Рейтинг».

Згідно з даними дослідження, 15% сказали, що відзначають це свято двічі, як за юліанським календарем (7 січня), так і за григоріанським (25 грудня) і лише 3% відзначають Різдво тільки 25 грудня.

Соціологи інформують, що 5% опитаних взагалі Різдво не святкують.

«Найбільше тих, хто святкує Різдво у дві дати, або ж за новим стилем – у західних регіонах та у Києві», ─ йдеться у дослідженні.

Що ж до того, яке серед новорічних свят є найулюбленішим, то:

56% респондентів зазначили, що найулюбленішим для них є Різдво,

28% сказали, що це Новий рік,

6% – День Святого Миколая,

3% – Старий Новий Рік.

Дві третини опитаних зазначили, що вірять в Святого Миколая, 35% – не вірять.

В Діда Мороза вірять менше – 31%, не вірять – 65%.

За останній рік зросла кількість тих, хто вірить в Святого Миколая, натомість кількість тих, хто вірить в Діда Мороза не змінилась.

Вподобання щодо новорічного персонажа та улюбленого свята мають чіткі регіональні залежності: найбільше тих, хто вірить в святого Миколая та вважає найулюбленішим святом Різдво на Заході, натомість відносно більше вірять в Діда Мороза та вважають улюбленим святом Новий Рік – на Півдні та Сході.

Соціологи наголошують, що попри це навіть в південно-східних областях все одно переважає кількість тих, хто вірить в Святого Миколая, а Різдво є найулюбленішим святом поряд з Новим роком.