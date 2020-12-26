Столичний метрополітен закупить поїзди з міжвагонним проходом

Планується, що вони курсуватимуть на новій ділянці Сирецько-Печерської лінії

Київський метрополітен оголосив міжнародні двоетапні торги на постачання 50 вагонів метро нового зразка. Тендер реалізовується за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

Відповідний тендер з’явився на сайті банку.

Згідно з документом, угода буде розділена на два лоти:

П’ять поїздів (по 5 вагонів кожен), в якому кожні вагони традиційно розділені;

П’ять поїздів (по 5 вагонів кожен) з міжвагонним проходом на всю ширину.

Загалом київський метрополітен планує придбати 50 нових вагонів, з яких половина матиме зазначений прохід. Цілком можливо, що вони курсуватимуть на новій ділянці Сирецько-Печерської лінії, яка з’єднає центр столиці та Виноградар.

Нагадаємо, що на початку вересня мер Києва разом із метробудівцями урочисто запустив в роботу великий прохідницький комплекс, що прокладатиме тунель від майбутньої станції «Мостицька» до станції «Сирець» метро на Виноградар.

Як повідомлялося, на станції «Героїв Дніпра» київського метро встановлять нові турнікети. Стару лінійку буде замінено на контрольно-пропускні пункти нового зразка.