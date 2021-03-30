Київські кладовища готуються до поминальних днів: що заплановано

Минулого року заходи на кладовищах було скасовано через карантин

З метою своєчасної підготовки та забезпечення належних умов для відвідування міських кладовищ КМДА розробила план підготовчих заходів до проведення у столиці поминальних днів. Відповідне розпорядження підписане Київським міським головою Віталієм Кличком.

Зокрема, до травня заплановано очистити від сміття 541 га територій, вивезти 7412 куб. м сміття, зняти аварійні дерева, кронувати та позбавити від омели 331 дерево, благоустроїти 454 військові поховання та меморіали, підготувати та запустити понад 67 км поливальних водопроводів, відремонтувати та пофарбувати 90 контейнерів для сміття, облаштувати огорожі, ворота, хвіртки, арки, фасади, бордюри, громадські вбиральні тощо.

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури доручено подбати про облаштування та приведення до належного санітарного стану комунальних кладовищ.

Ритуальна служба СКП «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування», Державний історико-меморіальний Лук’янівський заповідник та ритуальна служба СКП «Київський крематорій» на територіях міських кладовищ та колумбарію мають забезпечити пожежну безпеку під час поминальних днів.

Згідно із розпорядженням, поминальні дні відбуватимуться на кладовищах за таким графіком:

9 травня – на Пирогівському, Корчуватському, Мишоловському, Чапаєвському, Північному, Лісовому, Пуща-Водицькому, Меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави, Південному, Святошинському, Братському, Михайлівському, Солом’янському, Совському, Шулявському, Військовому, Старообрядному, на кладовищі Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника.

10 травня – на Дарницькому, Позняківському, Бортничанському, Вигурівському, Троєщинському, Звіринецькому, Куренівському, Жулянському, Біличанському.

11 травня – на Байковому, СКП «Київський крематорій», Биківнянському.

12 травня – на Міському.

Департаменту муніципальної безпеки доручено вжити заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Департамент охорони здоров’я забезпечить чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час проведення поминальних днів на міських кладовищах. Громадський порядок поблизу міських кладовищ забезпечить Головне управління Національної поліції у м. Києві.

Нагадаємо, що у поминальні дні минулого року всі кладовища Києва, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті через спалах коронавірусу, а заходи – перенесені на червень.