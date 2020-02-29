В Дарницькому районі Києва закрили один з ярмарків
Підприємцям буде вручено приписи на демонтаж встановлених конструкцій
У Дарницькому районі з 1 березня більше не проводитимуть ярмарки на перетині вулиць Чубинського і Пасхаліна. Місцеві жителі давно домагалися цього через незручності локації і сміття, яке залишають після себе торговці.
Як повідомляє прес-служба Дарницької РДА, це рішення, прийняте під час зустрічі керівництва району з місцевими активістами і жителями, затвердила постійна комісія з питань торгівлі, підприємництва і промисловості на своєму останньому засіданні.
Дарницька райдержадміністрація вже звернулася з офіційними листами до відповідних служб КМДА та Національної поліції України щодо забезпечення благоустрою та порядку на даній території.
Найближчим часом підприємцям буде вручено приписи на демонтаж встановлених конструкцій.
Нагадаємо, у центрі Києва через МАФ будинки і музей вже понад добу без води.
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