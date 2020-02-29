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    В Дарницькому районі Києва закрили один з ярмарків

    • Розсилка
    В Дарницькому районі Києва закрили один з ярмарків
    Фото Великий Київ

    Підприємцям буде вручено приписи на демонтаж встановлених конструкцій

    У Дарницькому районі з 1 березня більше не проводитимуть ярмарки на перетині вулиць Чубинського і Пасхаліна. Місцеві жителі давно домагалися цього через незручності локації і сміття, яке залишають після себе торговці.

    Як повідомляє прес-служба Дарницької РДА, це рішення, прийняте під час зустрічі керівництва району з місцевими активістами і жителями, затвердила постійна комісія з питань торгівлі, підприємництва і промисловості на своєму останньому засіданні.

    Дарницька райдержадміністрація вже звернулася з офіційними листами до відповідних служб КМДА та Національної поліції України щодо забезпечення благоустрою та порядку на даній території.

    Найближчим часом підприємцям буде вручено приписи на демонтаж встановлених конструкцій.

    Нагадаємо, у центрі Києва через МАФ будинки і музей вже понад добу без води.

    Як повідомлялося, нові лотки і кіоски з шаурмою: як Київ бореться зі стихійною торгівлею.

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