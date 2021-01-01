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    Київські комунальники вивезли із Софійської площі 83 кубометри сміття

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    Столичні комунальники усю ніч прибирали сміття зі святкових локацій - Київські комунальники вивезли із Софійської площі 83 кубометри сміття
    Столичні комунальники усю ніч прибирали сміття зі святкових локацій
    Скрін з відео Київавтодору

    Святкові локації усю ніч прибирали працівники комунальних служб столиці

    У новорічну ніч дорожні служби не спали. Від початку святкувань і до світанку тривала посилена робота з прибирання міста, повідомляє «Київавтодор» на своїй сторінці у Facebook.

    «Постійно очищали від бруду Софійську площу, Контрактову площу, пішохідно-велосипедний Володимирський міст, територію біля Арки дружби народів.

    Лише з Софійської площі вивезли близько 83 м3 сміття. Окрім бригад з ручного пробирання було задіяно спецтехніку», ідеться в повідомленні.

    Теги: Київ сміття Київавтодор
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