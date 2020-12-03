Київські митники виявили у посилці до Африки заховані $25 тис. (фото)

Валюта була захована в комп’ютерній акустичній колонці

Громадянин намагався переслати $25 тисяч у тайнику, яким стала порожнина акустичної колонки

Співробітники Київської митниці Держмитслужби затримали посилку до Республіки Гана (Африка) зі схованими 25 тисячами доларів США. Про це повідомляє пресслужба Киїської митниці.

Міжнародне відправлення було задеклароване як літак-трансформер, лялька та акустична колонка.

Під час митного огляду відправлення в комп’ютерній акустичній колонці інспекторами митниці виявлено загорнуту в фольгу валюту. Це були долари в купюрах по 100 доларів, загалом 250 банкнот.

Таким чином громадянин намагався переслати $25 тисяч у тайнику, яким стала порожнина акустичної колонки.

Зазначені дії містять ознаки порушення митних правил, відповідальність за які визначена ст.483 Митного кодексу України.

Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил. Валюту вилучено.

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