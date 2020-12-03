  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київські митники виявили у посилці до Африки заховані $25 тис. (фото)

    • Розсилка
    Валюта була захована&nbsp;в комп&rsquo;ютерній акустичній колонці - Київські митники виявили у посилці до Африки заховані $25 тис. (фото)
    Валюта була захована в комп’ютерній акустичній колонці
    Фото: Київська митниця Держмитслужби

    Громадянин намагався переслати $25 тисяч у тайнику, яким стала порожнина акустичної колонки

    Співробітники Київської митниці Держмитслужби затримали посилку до Республіки Гана (Африка) зі схованими 25 тисячами доларів США. Про це повідомляє пресслужба Киїської митниці.

    Міжнародне відправлення було задеклароване як літак-трансформер, лялька та акустична колонка.

    Під час митного огляду відправлення в комп’ютерній акустичній колонці інспекторами митниці виявлено загорнуту в фольгу валюту. Це були долари в купюрах по 100 доларів, загалом 250 банкнот.

    Таким чином громадянин намагався переслати $25 тисяч у тайнику, яким стала порожнина акустичної колонки.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Київські митники виявили у посилці до Африки заховані $25 тис. (фото)
    Київські митники виявили у посилці до Африки заховані $25 тис. (фото)
    Київські митники виявили у посилці до Африки заховані $25 тис. (фото)

    Зазначені дії містять ознаки порушення митних правил, відповідальність за які визначена ст.483 Митного кодексу України.

    Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил. Валюту вилучено.

    Нагадаємо, в аеропорту «Бориспіль» у пасажирки митники виявили партію діамантів на 17 млн грн.

    Теги: митниця Київ гроші Африка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies