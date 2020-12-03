У «Борисполі» в пасажирки виявили партію діамантів на 17 млн грн (фото, відео)

У кишенях жінка перевозила 34 пакетики з діамантами

Правоохоронці затримали діамантову кур’єрку з 50 грамами каміння

У зоні митного контролю аеропорту «Бориспіль» вдруге за тиждень виявлено спробу незаконно перемістити партію діамантів. Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби

Оперативники Служби безпеки України отримали інформацію, що коштовності планують ввезти дві українки, які повертались додому Дубая. Маючи цю інформацію, митники особливо пильно чатували.

Цього разу кур’єром білих і чорних діамантів з ОАЕ виявилася 55-річна громадянка України.

Чотири пакетики з чорним камінням загальною вагою 5,09 грамів було виявлено під час митного огляду в її жіночій сумочці. На додаткові запитання митників, чи все каміння вона пред’явила, пасажирка відповіла, що іншого не має. І лише після попередження про застосування щодо неї виняткової форми митного контролю – особистого огляду – пасажирка дістала з кишень джинсів, у які була одягнена, ще 34 пакетики з білим прозорим камінням загальною вагою 45,46 грамів.

Із попереднього фахового висновку все виявлене є нічим іншим, як діамантами різного розміру та походження.

Жінка скористалася для проходження митного контролю «зеленим коридором», чим гарантувала, що не має предметів, обов’язкових до декларування. Письмової декларації перед початком митного контролю жінка не заповнювала, за консультацією до митників не зверталася.

Стосовно громадянки Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил.

Каміння вилучено до винесення судом рішення у справі.

Виявлення стало можливим у співпраці зі Службою безпеки та прикордонниками.

Нагадаємо, днями у «Борисполі» у чоловіка та жінки, що прибули зі Стамбула, митники виявили діаманти, заховані у спідній білизні.