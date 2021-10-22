Суд Києва конфіскував 475 вібраторів на користь держави

Самого ж порушника митних правил, який намагався незаконно везти товар в Україну, оштрафували на 635,5 тис. гривень

Солом'янський суд Києва зобов'язав співробітників Державної митної служби конфіскувати майже 500 вібраторів, які були ввезені в країну незаконним шляхом, і передати їх державі. Про це йдеться в публікації Єдиного реєстру судових рішень.

Згідно з рішенням суду, на початку квітня 2021 року працівники відділу митного оформлення митного посту «Вишневе» в Київській області отримали декларацію. Там було написано про ввезення в Україну нібито «апаратури вібромасажної електричної не медичного призначення» з Об'єднаних Арабських Еміратів.

У процесі перетину митного контролю в пункті пропуску «Ягодин» Волинської області один з митників виявив незадекларовані предмети. Ними виявилися вібратори в кількості 475 штук на загальну суму 635,5 тис. гривень.

Також у документі йдеться, що зразки предметів спрямовані для проведення експертного дослідження в спеціалізовану лабораторію, в якій було встановлено, що предмети призначені для «стимуляції та розслаблення».

Розглянувши справу, суд постановив притягнути порушника до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 635,5 тис. гривень та зобов'язали сплатити судовий збір у сумі 454 гривень. При цьому вібратори суд ухвалив «конфіскувати в дохід держави».

Нагадаємо, нещодавно у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники спільно з СБУ та прикордонниками викрили спробу контрабанди у великих розмірах прекурсору псевдоефедрин, обіг якого обмежено та стосовно якого в Україні встановлюються заходи контролю.