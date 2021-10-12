Київські митники викрили контрабанду прекурсорів на 12 млн грн (фото)

Пігулки загальною вагою 79 кг із вмістом прекурсорів вилучено

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники спільно з СБУ та прикордонниками викрили спробу контрабанди у великих розмірах прекурсору псевдоефедрин, обіг якого обмежено та стосовно якого в Україні встановлюються заходи контролю. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Керуючись оперативною інформацією, митники групи портового контролю провели огляд багажу й особистих речей п’ятьох наших співвітчизниць, які прилетіли з одного з популярних курортів Африки. Кур’єрками виявилися жінки від 18 до 70 років.

Загалом було виявлено під час перевірки їхніх валіз 400 тис. пігулок.

Поліетиленові пакети з пігулками білого кольору насипом без упаковок, обклеєні скотчем, приховувалися в пластикових контейнерах та чорних пакунках різного розміру серед особистих речей авіапасажирок.

Згідно з даними експресаналізатора наркотичних речовин, всі пігулки містять діючу речовину псевдоефедрин. А ці речовини в Україні відносяться до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких в Україні встановлюються заходи контролю.

Київською митницею стосовно жінок складено протоколи про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

Пігулки загальною вагою 79 кг із вмістом прекурсорів вилучено.

Вартість вилученого препарату за цінами «чорного ринку» становить близько 12 млн грн.

Як повідомлялося, нещодавно київські митники виявили спробу пересилання у міжнародному поштовому відправленні психотропів виробництва РФ.

Раніше у «Борисполі» митники вже виявляли в наших відпочивальників, які поверталися з єгипетського курорту, таблетки з прекурсорами.