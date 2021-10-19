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    Київські митники вилучили сім посилок із забороненими пігулками для схуднення

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    Препарати для схуднення містять у своєму складі психотропні речовини - Київські митники вилучили сім посилок із забороненими пігулками для схуднення
    Препарати для схуднення містять у своєму складі психотропні речовини
    Фото: Київська митниця

    Митниками виявлено 3,5 тис. заборонених пігулок

    Київські митники викрили сім спроб пересилання в міжнародних поштових відправленнях медичних препаратів для схуднення, що містять у своєму складі психотропні речовини. Ці міжнародні посилки з Казахстану та РФ прямували на адресу отримувачів з Кривого Рогу, Дніпра та Маріуполя. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Загалом митниками виявлено 3,5 тис. пігулок препаратів «B-Lite Plus», «B-FIT», «FATZOrb», «Редуксин» та «Голдлайн».

    Експертами встановлено, що всі виявлені препарати містять у своєму складі сибутрамін, який віднесено до психотропних речовин, обіг яких в Україні обмежено.

    Крім того, зазначені вище препарати, які позиціонують як засоби для схуднення, відсутні в державному реєстрі лікарських засобів України.

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    Київські митники вилучили сім посилок із забороненими пігулками для схуднення
    Київські митники вилучили сім посилок із забороненими пігулками для схуднення
    Київські митники вилучили сім посилок із забороненими пігулками для схуднення
    Фото: Київська митниця

    Якщо переміщення препаратів зі вмістом психотропних речовин в ручній поклажі та/або в супроводжуваному або несупроводжуваному багажі дозволено лише за наявності рецепту від лікаря, то у міжнародних поштових відправленнях переміщення подібних препаратів взагалі заборонено.

    За виявленими фактами Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

    Пігулки вилучено.

    Нагадаємо, нещодавно у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники спільно з СБУ та прикордонниками викрили спробу контрабанди у великих розмірах прекурсору псевдоефедрин, обіг якого обмежено та стосовно якого в Україні встановлюються заходи контролю.

    Теги: митниця Київ ліки
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    Київські митники вилучили сім посилок із забороненими пігулками для схуднення