Київські митники вилучили сім посилок із забороненими пігулками для схуднення

Митниками виявлено 3,5 тис. заборонених пігулок

Київські митники викрили сім спроб пересилання в міжнародних поштових відправленнях медичних препаратів для схуднення, що містять у своєму складі психотропні речовини. Ці міжнародні посилки з Казахстану та РФ прямували на адресу отримувачів з Кривого Рогу, Дніпра та Маріуполя. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Загалом митниками виявлено 3,5 тис. пігулок препаратів «B-Lite Plus», «B-FIT», «FATZOrb», «Редуксин» та «Голдлайн».

Експертами встановлено, що всі виявлені препарати містять у своєму складі сибутрамін, який віднесено до психотропних речовин, обіг яких в Україні обмежено.

Крім того, зазначені вище препарати, які позиціонують як засоби для схуднення, відсутні в державному реєстрі лікарських засобів України.

Якщо переміщення препаратів зі вмістом психотропних речовин в ручній поклажі та/або в супроводжуваному або несупроводжуваному багажі дозволено лише за наявності рецепту від лікаря, то у міжнародних поштових відправленнях переміщення подібних препаратів взагалі заборонено.

За виявленими фактами Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Пігулки вилучено.

Нагадаємо, нещодавно у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники спільно з СБУ та прикордонниками викрили спробу контрабанди у великих розмірах прекурсору псевдоефедрин, обіг якого обмежено та стосовно якого в Україні встановлюються заходи контролю.