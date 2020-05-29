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    Економіка та фінанси

    Збитки бюджету на 45 млн: ДБР провело понад 20 обшуків у податковій службі

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    ДБР провело понад 20 обшуків у податковій службі - Збитки бюджету на 45 млн: ДБР провело понад 20 обшуків у податковій службі
    ДБР провело понад 20 обшуків у податковій службі
    Фото: ДБР

    Податківці сприяли протиправному формуванню податку на додану вартість

    Правоохоронці провели понад 20 обшуків у службових приміщеннях Державної податкової служби України в місті Києві, Львівській та Донецькій областях.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    «Державним бюро розслідувань в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за заявою екс-міністра фінансів Ігоря Уманського, під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора і спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України, проведено більше 20 обшуків у службових приміщеннях Державної податкової служби України в місті Києві, Львівській та Донецькій областях», — йдеться в повідомленні.

    За наявною інформацією, посадові особи центрального апарату та регіональних органів Державної податкової служби України, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, сприяли протиправному формуванню податку на додану вартість.

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    Збитки бюджету на 45 млн: ДБР провело понад 20 обшуків у податковій службі
    Збитки бюджету на 45 млн: ДБР провело понад 20 обшуків у податковій службі
    Збитки бюджету на 45 млн: ДБР провело понад 20 обшуків у податковій службі
    Збитки бюджету на 45 млн: ДБР провело понад 20 обшуків у податковій службі
    Збитки бюджету на 45 млн: ДБР провело понад 20 обшуків у податковій службі
    Збитки бюджету на 45 млн: ДБР провело понад 20 обшуків у податковій службі
    Фото: ДБР

    Таким чином, податківці сприяли функціонуванню «конвертационно-транзитних» груп суб'єктів господарювання та обходу ними систем автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику і, як наслідок, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомили в ДБР.

    За попередніми підтвердженими підрахунками, сума збитків завданих державному бюджету в досліджуваних епізодах, становить понад 45 млн гривень.

    ДФС розслідування
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