Київський фунікулер закривається на ремонт

Наприкінці робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням

Фунікулер не працюватиме більше місяця

Із 20 липня столичний фунікулер зачиняється на щорічний плановий ремонт, що триватиме до 22 серпня. Про це передає пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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За інформацією підприємства, під час робіт відремонтують машинний, компресорний та теристорний зали. Спеціалісти проведуть скорочення тросу, обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною. Також виконають поточний ремонт вагонів фунікулера.

Наприкінці робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.

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Нагадаємо, 6 липня у Києві відкрили рух транспорту на лівобережній розв’язці Дарницького мосту. Попри повномасштабну збройну агресію РФ проти України, роботи виконували в цілодобовому режимі.

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