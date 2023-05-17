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КМДА озвучила нові правила для великогабаритного транспорту під час тривоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
КМДА озвучила нові правила для великогабаритного транспорту під час тривоги
Поліція та Нацгвардія забезпечуватимуть контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто
фото з відкритих джерел

Заїзд вантажного транспорту загальною масою понад 4,5 тонни під час повітряної тривоги буде заборонено

З 22 травня заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Відповідне рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста Києва.

Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

Національна гвардія спільно з управліннями патрульної поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто.

Зазначимо, починаючи з 22 травня, водії мають зробити зупинку біля найближчого укриття під час повітряної тривоги. Тепер наземний громадський транспорт Києва у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Рада оборони міста Києва.

Нагадаємо, протягом 16-18 травня у Києві та Київській області діятиме надзвичайний рівень небезпеки. Синоптики закликали українців бути обережними у поводженні з вогнем на відкритому повітрі.

До слова, правоохоронці вилучили у співака Віктора Павлика спецперепустку на проїзд. Як зазначається, співак хизувався документом у соціальній мережі, проїжджаючи один із мостів столиці.

 

Теги: Київ вантажівки КМДА

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