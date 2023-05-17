КМДА озвучила нові правила для великогабаритного транспорту під час тривоги

Поліція та Нацгвардія забезпечуватимуть контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто

Заїзд вантажного транспорту загальною масою понад 4,5 тонни під час повітряної тривоги буде заборонено

З 22 травня заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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Відповідне рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста Києва.

Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

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Національна гвардія спільно з управліннями патрульної поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто.

Зазначимо, починаючи з 22 травня, водії мають зробити зупинку біля найближчого укриття під час повітряної тривоги. Тепер наземний громадський транспорт Києва у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Рада оборони міста Києва.

Нагадаємо, протягом 16-18 травня у Києві та Київській області діятиме надзвичайний рівень небезпеки. Синоптики закликали українців бути обережними у поводженні з вогнем на відкритому повітрі.

До слова, правоохоронці вилучили у співака Віктора Павлика спецперепустку на проїзд. Як зазначається, співак хизувався документом у соціальній мережі, проїжджаючи один із мостів столиці.