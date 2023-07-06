Лівобережна розв’язка Дарницького мосту у Києві: рух нарешті відкрито
Понад 15 років міст був у недобудованому стані
У Києві відкрили рух транспорту на лівобережній розв’язці Дарницького мосту. Попри повномасштабну збройну агресію РФ проти України, роботи виконували в цілодобовому режимі. Про це повідомив засновник компанії «Автострада» Максим Шкіль.
Будівництво має особливе значення для столиці.
«Рух на лівобережній розв’язці Дарницького мосту відкритий! Понад 15 років міст був у недобудованому стані. Відсутність усього комплексу розв'язок призвела до того, що транспорт не міг використовувати Дарницький міст, як це передбачено проєктом. Виник дисбаланс транспортних потоків: сусідні мости – Південний і міст імені Патона – були перевантажені, у той час коли Дарницький має суттєвий резерв пропускної здатності», – написав Шкіль.
Проблема проїзду для автотранспорту на лівий берег столиці набула більшого масштабу після початку повномасштабного вторгнення країни-терориста РФ. Тоді рух через Південний міст було обмежено.
«Російське повномасштабне вторгнення внесло корективи у графіки будівництва, але вже у травні 2022 року Autostrada відновила весь масштаб робіт, щоб пришвидшити відкриття і мінімізувати незручності для водіїв – роботи виконували в цілодобовому режимі за власний рахунок! Будівництво має особливе значення для столиці. Це перший приклад реалізації великого будівельного проєкту центральної влади в Києві, на відміну від мостів-довгобудів, які роками зводяться в столиці! У такому форматі «сказано-зроблено» реалізуються всі проєкти президентської програми», – резюмував Шкіль.
Нагадаємо, що раніше мер Києва Кличко розповів, де в столиці триває ремонт доріг та коли будуть завершені роботи.
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