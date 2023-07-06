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У застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова послуга

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова послуга
У застосунку тепер можна оплатити комунальні послуги
фото з відкритих джерел

Тепер у застосунку можна зберігати квитанції та подавати показники лічильників

У застосунку «Київ Цифровий» з’явився сервіс для оплати комунальних послуг. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Також у застосунку можна зберігати квитанції та подавати показники лічильників.

«Київ Цифровий» – застосунок, що об’єднав головні міські сервіси, інструменти електронної демократії та був адаптований до воєнного стану. Сервісами у застосунку користуються понад два мільйони містян.

Нагадаємо, суперництво Марка Цукерберга з Ілоном Маском виходить на новий рівень. Американська корпорація Meta Platforms розмістила в магазині додатків AppStore новий ресурс Threads, який, як очікують його розробники, стане аналогом соціальної мережі Twitter.

Раніше стало відомо, що у популярному месенджері Telegram незабаром з'являться Stories. Нова функція проходить фінальний етап тестування і вже на початку липня стане доступною користувачам.

До слова, YouTube планує відключати відтворення відео для користувачів, які користуються спеціальними програмами – блокувальниками реклами. Для них перегляд може виявитися недоступним вже після перших трьох роликів. Поки такий підхід тестується в рамках «невеликого експерименту по всьому світу»

Теги: Київ застосунок комуналка послуги

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