У застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова послуга
Тепер у застосунку можна зберігати квитанції та подавати показники лічильників
У застосунку «Київ Цифровий» з’явився сервіс для оплати комунальних послуг. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Також у застосунку можна зберігати квитанції та подавати показники лічильників.
Нагадаємо, суперництво Марка Цукерберга з Ілоном Маском виходить на новий рівень. Американська корпорація Meta Platforms розмістила в магазині додатків AppStore новий ресурс Threads, який, як очікують його розробники, стане аналогом соціальної мережі Twitter.
Раніше стало відомо, що у популярному месенджері Telegram незабаром з'являться Stories. Нова функція проходить фінальний етап тестування і вже на початку липня стане доступною користувачам.
До слова, YouTube планує відключати відтворення відео для користувачів, які користуються спеціальними програмами – блокувальниками реклами. Для них перегляд може виявитися недоступним вже після перших трьох роликів. Поки такий підхід тестується в рамках «невеликого експерименту по всьому світу»
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