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Робота столичного транспорту під час тривоги: Кличко відповів на петицію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Робота столичного транспорту під час тривоги: Кличко відповів на петицію
фото: glavcom.ua

Кличко підкреслив, що призупинення роботи комунального транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів жодних додаткових витрат

Столичний транспорт і надалі буде зупинятись під час повітряних тривог. Влада не підтримала петицію, в якій кияни просили, щоб транспорт прямував за вказаним маршрутом попри повітряну загрозу.  Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці та буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний аналіз та оцінка здійснюються на постійній основі», – йдеться у відповіді мера.

При цьому Кличко підкреслив, що призупинення роботи комунального транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів жодних додаткових витрат, оскільки після її завершення вони можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними документами.

Також голова столиці нагадав алгоритм дій водія громадського транспорту під час повітряної тривоги:

  • зупинити транспортний засіб у безпечному місці (на узбіччі дороги);
  • поінформувати пасажирів про отриманий сигнал;
  • вивести пасажирів з транспортного засобу, у разі наявності маломобільних груп населення організувати за допомогою пасажирів (кондуктора) їх евакуацію;
  • швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні, паркінгу тощо).

Нагадаємо, у Києві на маршрути вийшли трамваї українського виробника. Також у Києві можуть ввести безготівкову оплату у маршрутках вже цьогоріч. Нині триває робота щодо приєднання приватних перевізників до автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП).

Теги: Віталій Кличко дороги транспорт кияни влада населення

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