Київський центр дитячої кардіології купить американський томограф за 49 млн грн



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Комп’ютерний томограф поставлять у медичний центр уже цього року

Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України 22 липня за результатами тендеру замовив ТОВ «Протек солюшнс Україна» комп’ютерний томограф за 48,99 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

Цьогоріч поставлять рентгенографічну діагностичну систему для всього тіла Revolution Discovery CT виробництва «GE Medical Systems Llc» (США) у 2019 році. Вона включає гентрі комп’ютерного томографа, стіл пацієнта, розподільний щит живлення, консоль оператора, два монітори, робочу станцію для роботи з функціональними зображеннями з двома моніторами, клавіатуру, пристрої кардіологічного моніторингу і синхронізації, рентгензахисне скло, інжектор, медичний принтер і джерело безперебійного живлення.

Гарантійний строк становить рік, а розмір забезпечення виконання договору – 3%.

Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 50 млн грн.

ТОВ «Астріум» вимагало від замовника змінити цілу низку технічних вимог, щоб воно могло прийти на тендер із томографом Aquilion Prime SP виробництва «Canon Medical Systems» (Японія). За словами фірми, у сукупності цим вимогам може відповідати лише томограф «GE», а якщо деякі «інтерпретувати креативно», то ще й Siemens. Однак замовник відмовився, заявивши, що дані вимоги не є дискримінаційними, а їхня зміна замість розширення конкуренції знизить клінічну ефективність застосування апарату.

Єдиним конкурентом із томографом Somaton Edge Plus виробництва Siemens Healthcare GmbH (Німеччина) було ТОВ «Кінд Інтерслух Київ», засновниками якого є Іване Кеванішвілі з Грузії та німецька компанія Kind Hoergeraete GmbH U. Co KG.