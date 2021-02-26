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    Київський Головпоштамт виставлять на продаж

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    Головпоштамт виявиться зайвим активом в компанії&nbsp;&laquo;Укрпошта&raquo; - Київський Головпоштамт виставлять на продаж
    Головпоштамт виявиться зайвим активом в компанії «Укрпошта»
    Фото з відкритих джерел

    Гендиректор компанії «Укрпошта» припускає, що там може бути казино

    Держпідприємство «Укрпошта» у 2021 році збирається продати ряд своїх активів на загальну суму 350 мільйонів гривень.

    Йдеться про активи, на продаж яких впливатиме як попит ринку, так і власні потреби компанії. Серед активів – будівля Головпоштамту у центрі Києва.

    За продаж Головпоштамту візьмуться після завершення низки справ, адже наразі у пріоритеті компанії – купівля банку, спорудження логістичного центру, а також старт роботи мобільних поштових станцій.

    «Коли будемо бачити, що закінчуємо будівництво нашого нового сортувального центру, продамо старий близько залізничного вокзалу в Києві. Це 15 тис. кв. м, 3 га землі в центрі. Потім, наприклад, проінвестуємо IT-інфраструктуру – скоротимо адміністративний апарат. Навіщо тоді нам стільки філій, будівель, де сидять люди? Переїдемо в якісь бізнес-центри, а ці всі будівлі, які нам не потрібні, продамо. Включаючи Головпоштамт», – сказав гендиректор компанії Ігор Смілянський, в коментарі UBR.

    У компанії зауважують, що перед продажем центрального офісу необхідно визначитися, що там може бути – готель, казино чи ще щось, потрібно провести зустрічі з потенційними інвесторами.

    Сама будівля не повинна візуально змінитися.

    Раніше повідомлялося, що державний «Ощадбанк» продає дві земельні ділянки на березі Дніпра в Обухівському районі Київської області.

    Нагадаємо, 2 лютого у Києві відбулися земельні торги з продажу трьох вільних земельних ділянок, що забезпечило понад 28 млн грн надходжень до міського бюджету.

    Теги: Укрпошта аукціон Ігор Смілянський
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