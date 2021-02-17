  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    «Ощадбанк» продає землю на березі Дніпра під Києвом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Земельні ділянки, що виставлені на продаж, знаходиться майже на самому березі Дніпра</p> - «Ощадбанк» продає землю на березі Дніпра під Києвом

    Земельні ділянки, що виставлені на продаж, знаходиться майже на самому березі Дніпра

    Фото: ДП «Сетам»

    Дві земельні ділянки виставлені на продаж за понад 300 млн грн

    Державний «Ощадбанк» продає дві земельні ділянки на березі Дніпра в Обухівському районі Київської області.

    Про це повідомляє пресслужба держпідприємства «Сетам». Земельні ділянки виставлені на електронний аукціон OpenMarket за стартовою ціною 302,4 млн грн.

    Земельні ділянки площею 28 га та 15 га призначені для індивідуального садівництва. Місцезнаходження об'єктів: Українка, Обухівський район, Київська область.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    «Ощадбанк» продає землю на березі Дніпра під Києвом
    «Ощадбанк» продає землю на березі Дніпра під Києвом
    «Ощадбанк» продає землю на березі Дніпра під Києвом
    «Ощадбанк» продає землю на березі Дніпра під Києвом
    «Ощадбанк» продає землю на березі Дніпра під Києвом
    «Ощадбанк» продає землю на березі Дніпра під Києвом

    «Земельні ділянки знаходяться поряд, що є важливим фактором для будівництва спільної інфраструктури. Цей лот може зацікавити багатьох покупців, бо знаходиться майже на самому березі Дніпра і має велику площу», — зазначив гендиректор ДП «Сетам» Олександр Мамро.

    Аукціон відбудеться 18 березня 2021 року.

    В оголошенні також вказано, відповідно до чинного законодавства України покупцями земельних ділянок не можуть бути іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та іноземні держави.

    Теги: Ощадбанк земля Київщина аукціон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies