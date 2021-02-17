«Ощадбанк» продає землю на березі Дніпра під Києвом

Земельні ділянки, що виставлені на продаж, знаходиться майже на самому березі Дніпра

Дві земельні ділянки виставлені на продаж за понад 300 млн грн

Державний «Ощадбанк» продає дві земельні ділянки на березі Дніпра в Обухівському районі Київської області.

Про це повідомляє пресслужба держпідприємства «Сетам». Земельні ділянки виставлені на електронний аукціон OpenMarket за стартовою ціною 302,4 млн грн.

Земельні ділянки площею 28 га та 15 га призначені для індивідуального садівництва. Місцезнаходження об'єктів: Українка, Обухівський район, Київська область.

«Земельні ділянки знаходяться поряд, що є важливим фактором для будівництва спільної інфраструктури. Цей лот може зацікавити багатьох покупців, бо знаходиться майже на самому березі Дніпра і має велику площу», — зазначив гендиректор ДП «Сетам» Олександр Мамро.

Аукціон відбудеться 18 березня 2021 року.

В оголошенні також вказано, відповідно до чинного законодавства України покупцями земельних ділянок не можуть бути іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та іноземні держави.