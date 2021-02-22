В «Укрпошті» звільнили співробітницю, яка відмовилася обслужити клієнта українською

В «Укрпошті» зазначили, що їхня працівниця знехтувала правилами обслуговування клієнтів

Працівницю одного з відділень «Укрпошти» в Кривому Розі, яка відмовилася перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтом, звільнили. Про це повідомили в пресслужбі оператора поштового зв’язку.

В «Укрпошті» зазначили, окрім порушення норм законів про мову та обов’язкового використання засобів індивідуального захисту, співробітниця знехтувала правилами обслуговування клієнтів, підвищувала голос та використовувала лайливі слова, що абсолютно неприйнятно.

«Враховуючи грубість порушень та наявність попереджень керівництва щодо якості обслуговування раніше, у компанії було прийнято рішення звільнити працівницю», – повідомили там.

Водночас в «Укрпошті» закликали всіх бути толерантними та ставитись із розумінням до того факту, що за один день, чи навіть за рік, не можна змінити навички десятків тисяч працівників.

«Укрпошта», яка працює в кожному куточку країни, є дзеркалом тієї ж країни. У цьому дзеркалі й ті, хто не носить маски, і ті, хто не ввічливо відповідає, і ті, хто не бажає вакцинуватися чи, навпаки, вважають це необхідністю. Але в компанії впевнені, що спільними діями й коректним ставленням один до одного можна досягти бажаного результату», – повідомили в пресслужбі «Укрпошти».

Нагадаємо, працівницю одного з відділень «Укрпошти» в Кривому Розі попросили перейти на українську й зауважили, що вона без захисної маски. Однак жінка у відповідь викликала поліцію.

Раніше київський супермаркет Novus потрапив у мовний скандал через те, що одна із касирок відмовилась розмовляти з клієнткою українською. Так, на прохання киянки Ганни Сокіл обслуговувати її українською мовою касирка заявила: «Началось, бл**ь».