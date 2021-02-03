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    Земельні торги в Києві: три ділянки пішли з молотка за 28 млн грн

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    У Києві проводяться земельні торги - Земельні торги в Києві: три ділянки пішли з молотка за 28 млн грн
    У Києві проводяться земельні торги
    Фото з відкритих джерел

    Найдорожче продано земельну ділянку на Солом’янці

    2 лютого у Києві відбулися земельні торги з продажу трьох вільних земельних ділянок, що забезпечило понад 28 млн грн надходжень до міського бюджету. Про це інформує Департамент земельних ресурсів Київської міської держадміністрації.

    Перший лот – земельна ділянка, розташована за адресою: вул. Жулянська, 7 у Голосіївському районі, площею 0,41 га (з кадастровим номером 8000000000:79:483:0027) – почав аукціон зі стартовою ціною 5,5 млн грн і у 12 кроків був проданий за 8,7 млн грн.

    Другий лот (вул. Жулянська, 7-А у Голосіївському районі; кадастровий номер 8000000000:79:483:0028) зі стартовою ціною 3,9 млн грн продано лише за 1 крок. Він приніс міському бюджету ще 4,1 млн грн.

    Третій лот (пров. Рощинський, 2 у Солом’янському районі, площа 0,0991 га; кадастровий номер 8000000000:72:141:0107) став найпопулярнішим під час торгів. Зі стартовою ціною лише у 4,5 млн грн, за 48 кроків він пішов із торгів за 15,2 млн грн. Тобто ціна збільшилася майже на 240% від стартової.

    Організатором аукціону виступила Київська міська рада в особі Департаменту земельних ресурсів, а виконавцем – комунальне підприємство «Київський інститут земельних відносин».

    Як зазначають у Департаменті, ринок землі має бути в першу чергу прозорим. Та, окрім цього, він також може стати досить ефективним способом наповнення міського бюджету.

    Нагадаємо, запуск земельний торгів у Києві відбувся у листопаді 2020 року. Перший лот – ділянку площею 0,1800 га у Голосіївському районі – було продано за 3,439 млн грн.

    Теги: Київ земля КМДА аукціон
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