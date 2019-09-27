Київський метрополітен 29 вересня обмежить роботу трьох станцій через футбол



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НСК «Олімпійський»

Можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» після закінчення матчу

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» має намір обмежити роботу станцій «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» і «Палац спорту» в зв'язку з проведенням футбольного матчу в Національному спортивному комплексі «Олімпійський» 29 вересня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби метрополітену.

«29 вересня у зв'язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) і СК «Дніпро-1» (Дніпро) можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену», - сказано в ньому.

Зазначається, що можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» після закінчення матчу з метою забезпечення належного перевезення уболівальників.