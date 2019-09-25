Київський метрополітен скасував тендер на закупівлю 96 млн кВт-год електроенергії



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Тендер скасовано у зв'язку з відсутністю подальшої потреби у закупівлі товару

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» скасувало тендер на закупівлю 95,98 млн кВт-год електричної енергії за 272,4 млн гривень. Про це свідчать дані в системі державних закупівель.

Згідно з ними, тендер було скасовано у зв'язку з відсутністю подальшої потреби у закупівлі товару.

Предметом закупівлі цього тендеру було 95,988 млн кВт-год електроенергії зі стартовою ціною 272,41 млн гривень.

При цьому «Київський метрополітен» допустив до аукціону ТОВ «Енерго збут транс», ТОВ «Енерго Суми», ТОВ «АС», ТОВ «Торгова електрична компанія», ТОВ «Газова компанія Енергоком» і ТОВ «Електро-ресурс».

Раніше Київський метрополітен відхилив заявки дочірньої компанії енергохолдингу ДТЕК «Київські енергетичні послуги» та ПрАТ «Черкаське хімволокно» і допустив 6 компаній до участі в аукціоні на закупівлю 96 млн кВт-год електричної енергії.

У грудні 2018 року комунальне підприємство «Київський метрополітен» домовилося з дочірньою компанією енергохолдингу ДТЕК «Київські енергетичні послуги» про закупівлю 227,7 млн кВт-год електроенергії за 458,9 млн гривень.