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    Київський метрополітен сьогодні змінить роботу через футбол

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    Київський метрополітен сьогодні змінить роботу через футбол

    Можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу та станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» після його закінчення

    Київський метрополітен у четвер, 19 вересня, змінить роботу у зв’язку із проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Мальме» (Швеція).

    Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Facebook.

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    У пресслужбі зазначили, що можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу та станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» після його закінчення.

    «Перепрошуємо за можливі незручності!», - зазначили у столичному метрополітені.

    Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

    У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

    Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

    Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

     

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