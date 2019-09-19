Київський метрополітен сьогодні змінить роботу через футбол



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Можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу та станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» після його закінчення

Київський метрополітен у четвер, 19 вересня, змінить роботу у зв’язку із проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Мальме» (Швеція).

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Facebook.

У пресслужбі зазначили, що можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу та станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» після його закінчення.

«Перепрошуємо за можливі незручності!», - зазначили у столичному метрополітені.

Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.