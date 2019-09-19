Міністерство у справах ветеранів захищатиме інтереси «мінера» столичного мосту Метро



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Міністерство наголошує, що воно захищатиме інтереси Олексія Белько як і будь-якого учасника російсько-української війни

Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що захищатиме інтереси мінера столичного мосту Метро Олексія Белько, як і будь-якого учасника конфлікту на Сході України, пише пресслужба відомства.

«Водночас, Міністерство наголошує, що воно захищатиме інтереси Олексія Белько як і будь-якого учасника російсько-української війни, зокрема його право на повагу, справедливий розгляд цієї справи та допомогу за потреби. Ми не дозволимо використати цей інцидент для очорнення бійців та ветеранів, або для розколу між ними та рештою суспільства», — зазначили у міністерстві.

У відомстві також додали, що: «Команда Міністерства уважно стежитиме за перебігом подій та інформуватиме суспільство, коли про цю ситуацію з’явиться більше достовірної інформації».

Як відомо, терористу з мосту Метро загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.

Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

Особу терориста було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.