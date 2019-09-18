Силовики затримали мінера мосту Метро у Києві
Чоловік кілька годин погрожував підірвати міст Метро і стріляв по дронах і силовиках
Як повідомляє Укрінформ, поліція вже дозволила рух автомобілів по Набережному шосе в районі мосту Метро.
Зазначимо, що жодних вимог чоловікн не висував. Через НП зупинилася частина червоної гілки метро, в місті величезні затори.
Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.
Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.
Київ Оперативний повідомив, що особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.