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    Силовики затримали мінера мосту Метро у Києві

    • Розсилка
    Силовики затримали мінера мосту Метро у Києві

    Чоловік кілька годин погрожував підірвати міст Метро і стріляв по дронах і силовиках

    Поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

    Як повідомляє Укрінформ, поліція вже дозволила рух автомобілів по Набережному шосе в районі мосту Метро.

    Зазначимо, що жодних вимог чоловікн не висував. Через НП зупинилася частина червоної гілки метро, в місті величезні затори.

    Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту

    Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

    Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

    Київ Оперативний повідомив, що особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

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