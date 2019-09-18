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    У спецоперації на мосту Метро було задіяно близько 350 силовиків

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    У середу ввечері&nbsp;поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його - У спецоперації на мосту Метро було задіяно близько 350 силовиків
    У середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його

    Силовики залучили до спецоперації поліцейських, нацгвардійців, наряди ДСНС, військову поліцію та СБУ

    У спецоперації із затримання зловмисника на мосту Метро було задіяно 300-350 правоохоронців.

    Про це розповів журналістам начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє «Укрінформ».

    «Близько 300 поліцейських, нацгвардійців, наряди ДСНС, військова поліція, СБУ (було задіяно в спецоперації - ред.) 300-350 осіб», - сказав Крищенко.

    Він також розповів, що затриманому буде надана перша медична та психологічна допомога, а також буде проведено необхідні експертизи.

    «Візуально і по спілкуванню він (затриманий - ред.), на мою думку, щось вживав, і ми проведемо експертизу», - зазначив Крищенко.

    Як відомо, терористу з мосту Метро загрожує довічне ув'язнення.

    Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

    Зазначимо, що жодних вимог чоловік не висував. Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

    Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту

    Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

    Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

    Особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

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