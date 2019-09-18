У спецоперації на мосту Метро було задіяно близько 350 силовиків



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У середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його

Силовики залучили до спецоперації поліцейських, нацгвардійців, наряди ДСНС, військову поліцію та СБУ

У спецоперації із затримання зловмисника на мосту Метро було задіяно 300-350 правоохоронців.

Про це розповів журналістам начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє «Укрінформ».

«Близько 300 поліцейських, нацгвардійців, наряди ДСНС, військова поліція, СБУ (було задіяно в спецоперації - ред.) 300-350 осіб», - сказав Крищенко.

Він також розповів, що затриманому буде надана перша медична та психологічна допомога, а також буде проведено необхідні експертизи.

«Візуально і по спілкуванню він (затриманий - ред.), на мою думку, щось вживав, і ми проведемо експертизу», - зазначив Крищенко.

Як відомо, терористу з мосту Метро загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

Зазначимо, що жодних вимог чоловік не висував. Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.

Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

Особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.