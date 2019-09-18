У київському метро колапс через події на мосту Метро



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18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро, через це у метрополітені виникла тиснява Фото: УНН

Деякі пасажири навіть не намагаються сісти у метро, адже вагони переповнені

Через загрозу вибуху на мосту Метро та закриття низки станцій у київському метрополітені стався колапс - на вході до станцій черги, а на перонах - тиснява, передає УНН.

Так, на станції «Хрещатик» зібралось декілька сотень людей, у підземці весь час лунає повідомлення щодо замінування станцій.

Деякі пасажири навіть не намагаються сісти у метро, адже вагони переповнені. Дістатись до станції з сусіднього «Майдану Незалежності» займає понад 20 хвилин через величезні черги.

Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

Київ Оперативний повідомив, що особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.