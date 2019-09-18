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    У київському метро колапс через події на мосту Метро

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    18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро, через це у метрополітені виникла тиснява&nbsp; - У київському метро колапс через події на мосту Метро
    18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро, через це у метрополітені виникла тиснява 
    Фото: УНН

    Деякі пасажири навіть не намагаються сісти у метро, адже вагони переповнені

    Через загрозу вибуху на мосту Метро та закриття низки станцій у київському метрополітені стався колапс - на вході до станцій черги, а на перонах - тиснява, передає УНН.

    Так, на станції «Хрещатик» зібралось декілька сотень людей, у підземці весь час лунає повідомлення щодо замінування станцій.

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    Деякі пасажири навіть не намагаються сісти у метро, адже вагони переповнені. Дістатись до станції з сусіднього «Майдану Незалежності» займає понад 20 хвилин через величезні черги.

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    У київському метро колапс через події на мосту Метро
    У київському метро колапс через події на мосту Метро
    У київському метро колапс через події на мосту Метро
    У київському метро колапс через події на мосту Метро
    У київському метро колапс через події на мосту Метро
    У київському метро колапс через події на мосту Метро
    У київському метро колапс через події на мосту Метро
    У київському метро колапс через події на мосту Метро
    У київському метро колапс через події на мосту Метро
    У київському метро колапс через події на мосту Метро
    У київському метро колапс через події на мосту Метро

    Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

    Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

    Київ Оперативний повідомив, що особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

     

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