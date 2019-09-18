Стала відома вимога мінера на мосту Метро



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За словами начальника поліції Київщини Андрія Крищенка, чоловік на мосту вимагав зустрічі зі своєю дівчиною

Зловмисник не висував «ніяких розумних вимог»

Чоловік, який у середу погрожував підірвати міст Метро у Києві, під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Про це заявив голова поліції Києва Андрій Крищенко на брифінгу за підсумками затримання злочинця

«Було встановлено його телефон. Ми з ним зв'язалися, особисто я і наш психолог… На контакти він не йшов, вимагав переговорити зі своєю дівчиною, але ніяких розумних вимог, ніяких зв'язних думок від нього не було», зазначив він.

За словами Крищенка, після цього було ухвалене рішення брати злочинця штурмом.

Як відомо, терористу з мосту Метро загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.

Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

Особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.