Київський метрополітен спростував повідомлення про припинення будівництва гілки на Виноградар

Незабаром нові станції мають з'єднати із «Сирцем»

Київський метрополітен продовжує будувати метро в напрямку житлового масиву Вноградар. Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

У столичній підземці заявили, що спорудження станцій «Мостицька» та «Проспект Правди», а також перегінних тунелів триває.

У метро додали, що працює тунелепрохідницький комплекс і рухається до демонтажного ствола біля станції «Сирець», де в даний час виконуються роботи по його зустрічі.

Також тимчасово сповільнене виконання робіт на майданчику між станцією «Мостицька» та «Проспект Правди» через остаточне винесення інженерних мереж. Це пов'язано з тривалістю опалювального сезону.

Дві нові станції метро зеленої лінії, «Мостицька» та «Проспект Правди», планують відкрити в 2021 році.

Раніше з посиланням на блогера Кирила Сазонова ряд ЗМІ повідомив про відсутність робіт на певних ділянках метро протягом довгого часу.

Як повідомлялося раніше, будівництво метро на Виноградар коштуватиме близько шести мільярдів гривень.

Також стало відомо, що «Київметробуд» створив сайт з докладною інформацією про будівництво метро на Виноградар.

Крім того, через те, що ТОВ «Соллур» зводить житловий комплекс Obolon Plaza впритул до станції метро «Оболонь», людям доводиться терпіти незручності, адже прохід до метро став вузьким для місцевих киян.