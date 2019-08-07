Розробляється проект добудови виходу з метро «Виставковий центр» до ВДНГ



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Проектні роботи будуть завершені уже цього року та направлені на відповідну експертизу

У вівторок, 6 серпня, комунальне підприємство «Київський метрополітен» підписало договір на підготовку проектної документації щодо добудови виходу на станції «Виставковий центр» з переможцем тендеру у системі ProZorro. Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

Планується, що проектні роботи будуть завершені уже цього року та направлені на відповідну експертизу. Після чого буде оголошено тендер на проведення будівельних робіт.

«Хто там буває, знає незручності нинішнього варіанту. Особливо небезпечною ситуація стає під час масових заходів на ВДНГ, коли молодь, поспішаючи на метро, перебігає проспект Глушкова», - зауважили у метрополітені.

Цей проєкт - спільна робота громадськості, керівництва міста, дирекції ВДНГ, депутатського корпусу Київради та власне підземки, зазначили в метрополітені.

Раніше повідомлялося, що у 2019 та 2020 роках буде реконструйовано вихід № 1 станції метро «Виставковий центр» Оболонсько-Теремківської лінії із будівництвом підземного переходу та примиканням його до підвуличного підземного переходу на просп. Академіка Глушкова у Голосіївському районі.

Як відомо, станція «Виставковий центр» збудована та введена в експлуатацію у грудні 2011 року. При будівництві станції споруджено три виходи у напрямку вулиці Васильківської.

Разом із тим, біля виходу зі станції метро існує діючий підземний перехід до Національного комплексу «Експоцентр України». Сполучення із виходом із метро відсутнє. При будівництві станції метрополітену передбачалось будівництво окремого сполучення станції з підземним переходом, але через брак коштів реалізовано не було.

Наразі містяни мусять користуватися незручним шляхом. Адже, щоб потрапити до ВДНГ, слід вийти з підземного виходу, перейти вулицю регульованим наземним переходом і знову спуститися в інший підземний перехід. Дехто обирає короткий шлях – просто через проспект, чим створює небезпеку на дорозі. Як наслідок – ДТП і травмування.