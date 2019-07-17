Вже три станції київської підземки відмовилися від жетонів



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Раніше куплені жетони можна ще використати на інших станціях метро

Вестибюлів без жетонів стає більше

Відсьогодні вже три вестибюлі трьох станцій столичного метрополітену не продають і не приймають для оплати проїзду жетони.

Як повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен», до станції «Нивки» (вихід до пожежної частини) та станції «Іподром» (вихід до Іподрому) сьогодні приєднались «Теремки» (вихід до «Магелану»). Тут працюватимуть лише сучасні засоби оплати.

Водночас, раніше куплені жетони можна ще використати на інших вестибюлях даних станцій та всіх інших.

Нагадаємо, що жетон буде поступово виведено з обігу до 30 жовтня 2019 року.

Як платити в метро:

картка метро

продається на працює на усіх станціях, як за готівку так і безготівково

заставна вартість 15 грн (повертається при здачі картки після використання поїздок у касу)

вартість поїздок від 8 до 6,5 грн, в залежності від кількості

можна проводити групу осіб (наприклад, якщо ви везете дітей на екскурсію)

дійсна рік після останньої поїздки

безконтактна банківська картка

працює на жовтих турнікетах

вартість поїздки 8 грн

працює з додатками ApplePay та GooglePay

е-квиток

працює як в метро, так і в наземному транспорті (турнікети позначені)

в метро продається на станціях «Хрещатик», «Театральна», «Майдан Незалежності», «Лісова», «Арсенальна», «Академмістечко», «Теремки», «Видубичі», «Почайна»

вартість 50 грн

вартість поїздок від 8 до 6,5 грн, в залежності від кількості

поповнення он-лайн

Як повідомлялося, у київському метрополітені з 15 липня у перших двох вестибюлях припинили продаж і прийом жетонів.