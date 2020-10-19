На Закарпатті встановили пам’ятник українській бджолі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меценати стверджують, що у світі більше нема пам'ятників бджолам

Наразі в Україні є вже два пам'ятники українській бджолі

У Хусті на Закарпатті 18 жовтня було урочисто відкрито пам’ятник українській бджолі. Про це повідомила пресслужба BeeWell, пише agronews.ua.

Зазначається, що єдиний у світі пам’ятник карпатській бджолі знаходився у селі Вучкове, у Міжгірському районі Закарпаття. «Тепер їх уже два! І обидва в Україні!», – йдеться у повідомленні.

Почесний пасічник України Йосип Рачок та пасічник Володимир Кащук, що стали меценатами спорудження пам’ятника наголосили, що не даремно наша країна займає лідируюче місце у світі в галузі бджільництва.

«Бажаємо нашим пасічникам невичерпного оптимізму та віри у свою справу. Нехай Ваші бджілки завжди будуть здорові та мегапродуктивні!», – наголошують у повідомленні.

Як повідомлялося, у Чорнобилі помітили рідкісну для України змію.