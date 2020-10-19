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    На Закарпатті встановили пам’ятник українській бджолі

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    Меценати стверджують, що у світі більше нема пам'ятників бджолам&nbsp; - На Закарпатті встановили пам’ятник українській бджолі
    Меценати стверджують, що у світі більше нема пам'ятників бджолам 

    Наразі в Україні є вже два пам'ятники українській бджолі

    У Хусті на Закарпатті 18 жовтня було урочисто відкрито пам’ятник українській бджолі. Про це повідомила пресслужба BeeWell, пише agronews.ua.

    Зазначається, що єдиний у світі пам’ятник карпатській бджолі знаходився у селі Вучкове, у Міжгірському районі Закарпаття. «Тепер їх уже два! І обидва в Україні!», – йдеться у повідомленні.

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    На Закарпатті встановили пам’ятник українській бджолі
    На Закарпатті встановили пам’ятник українській бджолі
    На Закарпатті встановили пам’ятник українській бджолі

    Почесний пасічник України Йосип Рачок та пасічник Володимир Кащук, що стали меценатами спорудження пам’ятника наголосили, що не даремно наша країна займає лідируюче місце у світі в галузі бджільництва.

    «Бажаємо нашим пасічникам невичерпного оптимізму та віри у свою справу. Нехай Ваші бджілки завжди будуть здорові та мегапродуктивні!», – наголошують у повідомленні.

    Як повідомлялося, у Чорнобилі помітили рідкісну для України змію.

    Закарпаття тварини пам'ятник Володимир Кащук
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