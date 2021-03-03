Київський суд розгляне справу про транзит 30 нелегалів із Росії до Європи

Громадян країн Близького Сходу спіймали за 50 метрів від кордону

Обвинувальний акт стосовно двох осіб, що налагодили протизаконне переправлення мігрантів з території Російської Федерації до України та далі – до країн Європейського Союзу, скеровано до київського суду. Про це повідомляє «Україна кримінальна»

Відповідно до матеріалів слідства, учасники злочинної групи на власних автомобілях доставляли з території Російської Федерації нелегальних мігрантів (переважно вихідців з країн Близького Сходу) до завчасно орендованих квартир у м. Києві та в інших регіонах України, забезпечували їх проживання, побут, харчування та у подальшому здійснювали перевезення цих осіб до прикордонних районів західних областей України з метою незаконного переправлення через державний кордон до країн Євросоюзу.

Слідством здобуто докази причетності обвинувачених до незаконного переправлення більше 30 нелегальних мігрантів без документів на право перебування на території України, яких 23.04.2020, 28.04.2020 та 14.06.2020 затримано працівниками Чопського прикордонного загону Західного регіонального управління ДПС України на відстані 50 метрів від державного кордону України.

Наразі слідство у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті 332 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

Злочин викрито прокурорами спільно з Департаментом міграційної поліції Національної поліції України та слідчим відділом Печерського УП ГУ НП в місті Києві.

До речі, минулого тижня співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва виявили у Подільському районі чотирьох іноземців, у яких закінчився термін законного перебування на території України. Правопорушники – громадяни Вірменії, Туркменістану та Камеруну прибули до України за студентськими візами, але насправді планували проникнути до країни Європейського Союзу.