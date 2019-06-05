Шевченківський суд попередив: завтра розпочинається розгляд справи «надзвичайно небезпечних» осіб



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Ексбійці роти «Торнадо» влаштували бунт у СІЗО Фото: ТСН

У суді наполегливо просять громадян не приходити на засідання

У четвер, 6 червня, у Шевченківському районному суді Києва буде розглядатися справа щодо осіб, які обвинувачуються у низці особливо тяжких злочинів та є надзвичайно небезпечними для громадян і суспільства в цілому. Про це повідомила пресслужба суду.

У зв'язку із цим у суді закликають: «…З метою вжиття належних заходів безпеки, звертаємось до вас із наполегливим проханням утриматись від відвідування суду 6 червня 2019 року».

Як відомо, 6 червня о 12:30 у Шевченківському райсуді відбудеться підготовче судове засідання у справі ексбійців «Торнадо».

«О 12 год. 30 хв. 6 червня 2019 року у Шевченківському районному суді м.Києва відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Оніщенка Р.І. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 294 (масові заворушення), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з під-варти) КК України, Ляшука Д.А. у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ст. 348, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 КК України, Гульчука Б.П. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ст. 348, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 КК України, Куста М.В., Глєбова М.В., Холода І.І., Пламадяли А.М., у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 КК України, Цукура М.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 КК України, Бистрицького П.М. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 294, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 342, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 345 КК України», - сказано на сайті «Судова влада».

Нагадаємо, ввечері 9 серпня 2018 року у Лук’янівському СІЗО у Києві відбулася акція непокори ексбійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Події з СІЗО наживо транслював у Facebook один з ув’язнених, який був у камері з ексбійцями. Ексбійці заявили, що їх намагаються вивезти у невідомому напрямку. За їхніми словами, вони не порушували умов утримування і не розуміють дій тюремної адміністрації. На відео видно, що люди в камері озброєні, в одного чоловіка в руках молоток.

10 серпня щодо двох співробітників Лук’янівського СІЗО відкрили кримінальне провадження через їхню допомогу ексбійцям розформованої спецроти «Торнадо».

16 серпня стало відомо, що після бунту «торнадівців» Міністерство юстиції прийняло рішення про звільнення всього керівного складу Лук’янівського СІЗО.

Військовою прокуратурою у справі щодо бунту торнадівців у Лук’янівському СІЗО повідомлено про підозру чотирьом бійцям.

У жовтні 2018 року прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадження щодо вчинення масових заворушень ексбійцями роти «Торнадо» у Київському слідчому ізоляторі.