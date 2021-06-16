Проблеми балансуючого ринку не дадуть побудувати нову генерацію для гнучкості енергосистеми, – «Укренерго»

Заборгованість НЕК «Укренерго» перед виробниками електроенергії на балансуючому ринку складає понад 11 млрд грн

За наступні два роки в Україні можливо побудувати високоманеврові потужності, якщо до кінця року будуть вирішені проблеми на балансуючому ринку. Про це сьогодні, під час онлайн-заходу «Decarbonisation Talks: Інвестиції та технології, що замінять вугільну генерацію», заявив головний диспетчер НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

«Якщо проблеми на балансуючому ринку, на вирішення яких націлене зараз НКРЕКП, Міненерго та «НЕК «Укренерго», будуть вирішені до кінця цього року, то реально за 2 наступних роки можна побудувати нову генерацію, яка буде активно виступати на нашому ринку і давати додаткову гнучкість для енергосистеми», – зауважив головний диспетчер.

Щодо заборгованості НЕК «Укренерго» перед виробниками електроенергії на балансуючому ринку, яка на сьогодні складає понад 11 млрд грн, Зайченко зазначив, що в компанії пропрацьовують механізми їх повернення. Він зазначив, що борги спричинені несплатою окремих державних підприємств за небаланси.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко назвав фінансову стабілізацію ринку електроенергії необхідною умовою стабільного опалювального сезону.

Нагадаємо, як раніше заявляв голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, у компанії розраховують погасити борги перед генерацією до того, як почнуть реалізовуватися судові позови. Проте, перші судові засідання вже відбулися практично в усіх учасників ринку.