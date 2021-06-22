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    Це не смог. Київ накрила піщана буря з Астрахані (відео)

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    У столиці дуже низька видимість через пилову хмару - Це не смог. Київ накрила піщана буря з Астрахані (відео)
    У столиці дуже низька видимість через пилову хмару
    Фото: Главком

    «Астраханський суховій» зачепив Київ

    Причиною дивного затемнення в Києві, яке мешканці міста вважають смогом, стала піщана буря, яку приніс вітер з астраханських степів. Про це повідомив синоптик Валерій Латуха на своїй сторінці у Facebook.

    «…З космосу спостерігається піщана буря (пилова хмара) над Лівобережною Україною, яку нанесло з Астраханських напівпустельних степів. Зачіпає також і Київ. Явище має власне ім'я – «Астраханський суховій», – повідомив він.

    За його словами, атмосферною течією пилову хмару пронесло Україною від узбережжя Азову до Полісся.

    Нагадаємо, сьогодні кияни помітили густий смог. Крізь нього навіть сонця не видно.

    «Главком» зробив світлини цього явища в різних районах Києва.

    Слід зазначити, що кияни скаржаться на першіння в горлі, утрудненість дихання та погану видимість у місті.

    Але ресурси, які відслідковують рівень забруднення повітря, свідчать, що наразі якість повітря у столиці добра.

    За прогнозами Українського гідрометцентру, сьогодні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

    Як відомо, у Києві настали спекотні дні, температура повітря вдень підіймається до +32 градусів. У зв’язку з цим підпорядковані підприємства «Київавтодору» посилили миття і полив вулиць.

    Також повідомлялося, що 22 червня вранці сталась пожежа на перетині вулиць Святошинської та Жмеринської в Києві: горіло сміття на площі 150 кв. м.

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    Теги: екологія Київ кияни повітря вітер
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    Це не смог. Київ накрила піщана буря з Астрахані (відео)