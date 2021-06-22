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    Виносили золото та колекційні предмети. У Києві «на гарячому» викрито квартирних злодіїв

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    Під час обшуків у зловмисників вилучили викрадені ювелірні прикраси - Виносили золото та колекційні предмети. У Києві «на гарячому» викрито квартирних злодіїв
    Під час обшуків у зловмисників вилучили викрадені ювелірні прикраси
    Фото: Київська міська прокуратура

    Трійця злодіїв підозрюються у серії пограбувань у столиці

    Столичні правоохоронці повідомили про підозру трьом особам за фактом вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, вчиненою групою осіб. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Слідством встановлено, що троє чоловіків, використовуючи відмички, проникли до квартири на бульварі Вацлава Гавела, звідки викрали ювелірні вироби та інші цінності.

    У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці затримали зловмисників «на гарячому», одразу після вчинення вказаної крадіжки.

    Під час проведення особистого та невідкладних обшуків за місцем проживання затриманих правоохоронці виявили та вилучили набір відмичок, інструменти для їх виготовлення, а також майно, викрадене вказаною групою осіб напередодні – годинники, ювелірні прикраси, золоті вироби, колекційні предмети тощо.

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    Виносили золото та колекційні предмети. У Києві «на гарячому» викрито квартирних злодіїв
    Виносили золото та колекційні предмети. У Києві «на гарячому» викрито квартирних злодіїв
    Виносили золото та колекційні предмети. У Києві «на гарячому» викрито квартирних злодіїв
    Виносили золото та колекційні предмети. У Києві «на гарячому» викрито квартирних злодіїв
    Виносили золото та колекційні предмети. У Києві «на гарячому» викрито квартирних злодіїв
    Виносили золото та колекційні предмети. У Києві «на гарячому» викрито квартирних злодіїв
    Виносили золото та колекційні предмети. У Києві «на гарячому» викрито квартирних злодіїв
    Виносили золото та колекційні предмети. У Києві «на гарячому» викрито квартирних злодіїв

    Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

    Вказана група осіб також обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду інших аналогічних злочинів, вчинених на території столиці, зокрема квартирної крадіжки, яка трапилася на початку місяця у Святошинському районі.

    Як повідомлялося, у Святошинському районі Києва на сходах багатоповерхового будинку чоловік відібрав у жінки дві сумки та вдарив ножем у живіт.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал пограбування
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    Виносили золото та колекційні предмети. У Києві «на гарячому» викрито квартирних злодіїв