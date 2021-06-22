У спеку частина киян залишилась без води: причини, адреси

Води немає в будинках на шести вулицях Києва

Київводоканал проводить планові та аварійні роботи на мережі

У вівторок, 22 червня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання у зв’язку з плановими та аварійними роботами на мережі. Про це повідомляє «Київводоканал».

Так, з 17:00 22 червня до 05:00 23 червня у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Павлівська, 28, 29.

Також через пошкодження на мережі сьогодні відсутнє холодне водопостачання за адресами:

вул. Академіка Заболотного, 48А

вул. Добрий Шлях, 5

пр-т Науки, 26, 28

вул. Оскольська, 20, 22

На вул. Лютеранській один будинок без водопостачання. Як повідомлялося, це пов’язано з виникненням аварійної ситуації: на підвідній виникло просідання ґрунту на проїжджій частині. Місце пошкодження огороджено, рух обмежено (одна полоса), розпочато роботи з усунення пошкодження.

Направлена автоцистерна з водою за адресою: вул. Лютеранська, 19.

Аварійну ділянку на Лютеранській огородили. Фото: Київавтодор

«Просимо вибачення за тимчасові незручності», – додали в «Київводоканалі».