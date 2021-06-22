У спеку частина киян залишилась без води: причини, адреси
Київводоканал проводить планові та аварійні роботи на мережі
У вівторок, 22 червня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання у зв’язку з плановими та аварійними роботами на мережі. Про це повідомляє «Київводоканал».
Так, з 17:00 22 червня до 05:00 23 червня у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Павлівська, 28, 29.
Також через пошкодження на мережі сьогодні відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- вул. Академіка Заболотного, 48А
- вул. Добрий Шлях, 5
- пр-т Науки, 26, 28
- вул. Оскольська, 20, 22
На вул. Лютеранській один будинок без водопостачання. Як повідомлялося, це пов’язано з виникненням аварійної ситуації: на підвідній виникло просідання ґрунту на проїжджій частині. Місце пошкодження огороджено, рух обмежено (одна полоса), розпочато роботи з усунення пошкодження.
Направлена автоцистерна з водою за адресою: вул. Лютеранська, 19.
«Просимо вибачення за тимчасові незручності», – додали в «Київводоканалі».