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    У спеку частина киян залишилась без води: причини, адреси

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    Води немає в будинках на шести вулицях Києва - У спеку частина киян залишилась без води: причини, адреси
    Води немає в будинках на шести вулицях Києва
    Фото з відкритих джерел

    Київводоканал проводить планові та аварійні роботи на мережі

    У вівторок, 22 червня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання у зв’язку з плановими та аварійними роботами на мережі. Про це повідомляє «Київводоканал».

    Так, з 17:00 22 червня до 05:00 23 червня у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Павлівська, 28, 29.

    Також через пошкодження на мережі сьогодні відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • вул. Академіка Заболотного, 48А
    • вул. Добрий Шлях, 5
    • пр-т Науки, 26, 28
    • вул. Оскольська, 20, 22

    На вул. Лютеранській один будинок без водопостачання. Як повідомлялося, це пов’язано з виникненням аварійної ситуації: на підвідній виникло просідання ґрунту на проїжджій частині. Місце пошкодження огороджено, рух обмежено (одна полоса), розпочато роботи з усунення пошкодження.

    Направлена автоцистерна з водою за адресою: вул. Лютеранська, 19.

    Аварійну ділянку на Лютеранській огородили. Фото: Київавтодор
    Аварійну ділянку на Лютеранській огородили. Фото: Київавтодор

    «Просимо вибачення за тимчасові незручності», – додали в «Київводоканалі».

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання будинок
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    У спеку частина киян залишилась без води: причини, адреси