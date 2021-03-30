«Київводфонд» склав для киян інструкцію з користування туалетом (відео)

Автори відеоінструкції сподіваються запобігти подальшим пошкодженням та поломкам громадських вбиралень

На офіційному порталі Києва зʼявилася відеоінструкція з користування новими громадськими вбиральнями у місті, підготована спеціалізованим водогосподарським комунальним підприємством «Київводфонд». Як пояснюється на сайті, така інструкція потрібна, аби уникнути пошкоджень та поломок туалетів, які вже неодноразово траплялися.

«Конструкція туалетів передбачає повністю автоматизовану систему обслуговування. Відкриття дверей, вентиляція і, за потреби, підігрів/охолодження повітря, миття, дезінфекція і сушка унітазу, подача туалетного паперу, мила та води для рук, безконтактна сушка рук, миття і дезінфекція підлоги після кожного відвідувача, датчик присутності, антикорозійний і антивандальний захист. На вході встановлено автоматичну систему оплати, яка приймає банківські картки. Також туалети мають лічильник кількості відвідувачів та кнопку виклику допомоги», – йдеться зокрема у повідомленні.

Загалом у столиці працює одинадцять громадських вбиралень, що розташовані на популярних туристичних маршрутах. Вбиральні були встановлені за зразком тих, що працюють в європейських містах.

вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру);

вул. Володимирська, 24;

вул. Володимирська, 42;

площа Арсенальна, 1;

площа Європейська, 1;

вул. Хрещатик, 1;

вул. Хрещатик, 17;

вул. Хрещатик, 27;

вул. Прорізна, 3;

проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми)

площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми).

Окрім того у місті працює понад сто комунальних вбиралень, без урахування тих, що розташовані у ТРЦ. Автоматизовані туалети у вигляді колон було встановлено у столиці улітку минулого року.