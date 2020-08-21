У центрі Києва запрацювали нові вбиральні у вигляді колон (фото)



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Громадська вбиральня на Хрещатику Фото: Петро Пантелеєв, Facebook

Вбиральні автоматизовані з антивандальним захистом

У центрі Києва – на Європейській площі, на вул. Хрещатику, 1, 17 і 27, на вул. Прорізній, 3 та Володимирському проїзді, 15 – встановили шість автоматизованих громадських вбиралень. Це сучасні комплекси з антивандальним захистом. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Ззовні нові туалети мають вигляд колон, аби не дисонувати з архітектурою історичного Києва. У попередні роки вже встановили 4 такі вбиральні, тепер їх у центрі 10. Для цього проєкту залучалися і бюджетні кошти, і кошти меценатів.

Автоматизовані вбиральні обладнані автоматичним відкриттям дверей, безконтактною сушкою рук, датчиком присутності відвідувача, кнопкою виклику допомоги тощо. Вартість користування туалетом – 5 гривень. Кошти спрямовують на утримання вбиралень.

Петро Пантелеєв нагадав, що під час реконструкції парків і скверів збудовано та реконструйовано 15 громадських вбиралень (парк «Наталка», Пейзажна алея, Володимирська гірка, «Мій парк» на проспекті Шухевича (Ватутіна), Сирецький парк, парк «Орлятко», парк імені Островського, парк «Відрадний», Андріївський узвіз тощо). Також виконані капітальні ремонти та відновлене функціонування більше 25 громадських вбиралень у інших парках і скверах міста.

За останні 5 років у столиці збудували та відремонтували 44 туалети, зокрема, в парках та скверах.

Загалом у Києві функціонує більше 100 громадських туалетів, які перебувають у комунальній власності.

Нагадаємо, на початку весни 2020 року у Києві встановили дві нові сучасні модульні вбиральні. Одна з них з’явилася на вулиці Володимирській, біля Золотих Воріт, друга - біля палацу «Україна».

30 липня цього спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» за результатами тендера замовило ТОВ «Сервіс Столиця Інновейшн» туалетів на 9,3 млн грн.

На початку серпня на вулиці Прорізній почали встановлювати сучасну модульну вбиральню.