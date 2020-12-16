«Туалетна» історія: столична влада відзвітувала про ремонти вбиралень

25 громадських вбиралень у інших парках і скверах міста

Відремонтовані 25 громадських вбиралень у інших парках і скверах міста

На центральних вулицях міста встановили 10 автоматизованих громадських вбиралень модульного типу

За останні роки у Києві провели капремонт 21 громадської вбиральні, а в центрі столиці встановили 10 нових автоматизованих туалетів. Також у співпраці з комунальним підприємством «Київводфонд» та правоохоронними органами міста київська влада повернула шість громадських вбиралень, що були незаконно здані в оренду чи користування. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Наразі вже проведено ремонт та відновлено роботу туалету поруч із метро «Дорогожичі» за участю благодійної організації «Благодійний фонд «Меморіал голокосту «Бабин Яр». Інші 5 вбиралень розпочнуть відновлювати з наступного року.

«Ми повинні забезпечувати в Києві комфорт сучасного туристичного міста, і ми поступово відновлюємо мережу громадських вбиралень. Більшість із них – стаціонарного типу у вигляді капітальних споруд, що зведені десятки років тому і потребують ремонту. За останні роки «Київводфонд» провів 21 капітальний ремонт громадських вбиралень», – наголосив Пантелеєв.

Також на центральних вулицях міста встановили 10 автоматизованих громадських вбиралень модульного типу, які використовують інші європейські міста в центрі, де необхідне їх компактне та гармонійне розміщення.

Автоматизовані вбиральні розміщені за адресами:

вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція Фунікулера) – 2017 рік (колона);

вул. Володимирська, 24 – 2019 рік (колона);

вул. Володимирська, 42 – 2019 рік (колона);

вул. Велика Васильківська/вул. Коновальця (біля Палацу «Україна») – 2019 рік (колона) – перенесено на площа Арсенальна – 2020 рік;

площа Європейська, 1 – 2020 рік (колона);

вул. Хрещатик, 1 – 2020 рік (колона);

вул. Хрещатик, 17 – 2020 рік (колона);

вул. Хрещатик, 27 – 2020 рік (колона);

вул. Прорізна, 3 – 2020 рік;

проїзд Володимирський, 15 – 2020 рік (для маломобільних відвідувачів та матусь із дітьми).

Загалом у місті працює понад сто комунальних вбиралень, без урахування розміщених у ТРЦ.

Нагадаємо, влітку цього року в центрі Києва встановили шість автоматизованих громадських вбиралень.

На початку весни 2020 року у Києві встановили дві нові сучасні модульні вбиральні. Одна з них з’явилася на вулиці Володимирській, біля Золотих Воріт, друга - біля палацу «Україна».

30 липня цього року спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» за результатами тендера замовило ТОВ «Сервіс Столиця Інновейшн» туалетів на 9,3 млн грн.