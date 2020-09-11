Кількість жертв жахливого ДТП під Києвом зросла: у лікарні померла одна людина



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До Бориспільської лікарні були доставлені 12 постраждалих у ДТП Фото: КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»

У Бориспільській лікарні прооперували семеро осіб, що постраждали в результаті ДТП

До Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування надійшло 12 потерпілих у ДТП, що сталося сьогодні на початку 4 години ранку на автодорозі Київ – Харків – Довжанський біля с. Іванків. З них одна людина померла.

Про це повідомляється на сторінці лікарні у Facebook.

«Усі пацієнти перебували у важкому та вкрай важкому станах. Для надання допомоги потерпілим було організовано додаткові зміни персоналу ББЛІЛ. Хірурги, травматологи, анестезіологи та медичні сестри працювали злагоджено та професійно. Допомогу пацієнтам надано у повному обсязі, за потреби проведено КТ внутрішніх органів, рентген та УЗД», - йдеться в повідомленні.

Наразі 12 осіб у тяжкому стані, 8 з них прооперовані. Семеро осіб перебувають у реанімації, троє у дуже важкому стані, одна особа померла.

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня на 47 км автодороги М–03 Київ – Харків – Довжанський сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика. Внаслідок автопригоди 5 осіб загинули, 20 отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.