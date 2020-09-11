Жахливе ДТП на трасі під Києвом: п’ятеро загиблих, 20 травмованих (фото)



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DAF на зустрічній смузі зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter Фото: Патрульна поліція Києва

На трасі зіткнулися дві вантажівки, мікроавтобус і легковик

Сьогодні, 11 вересня, близько 4 години на 47 км автодороги М–03 Київ – Харків – Довжанський сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За попередніми даними, водій DAF FT95 рухався в бік столиці та здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого скоїв виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще із двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ.

Внаслідок автопригоди п'ятеро осіб загинули, двадцять отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.

Наразі на місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події.

Всі обставини автопригоди з’ясовують слідчі.

Поліція просить учасників дорожнього руху врахувати цю інформацію та за можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом.

Як повідомлялося, 10 вересня пізно ввечері на Шулявському шляхопроводі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися 5 автомобілів.